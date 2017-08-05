Ucuz iPhone, iPhone SE’nin tarihi belli oldu

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı iPhone SE ile birçok kişiyi şaşırtmıştı. Zira iPhone 6s’ten hemen sonra tanıtılan telefon, iPhone 5s tasarımına sahipti fakat özellik olarak 6s ile aynı teknik donanıma sahip olarak karşımıza çıkmıştı.

Apple esasen SE serisiyle fiyat/performans cihazı üretmeyi hedefliyor. Bildiğimiz üzere iPhone SE, hem özellikleriyle hem de fiyatıyla kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başarmıştı. İşte Apple’ın bu stratejide devam edeceği iddia ediliyor.

Yeni iPhone SE’nin bu özelliklere sahip olması bekleniyor:

> Apple A10 yonga seti (iPhone 7 ile aynı)

> 32GB ve 128GB depolama alanı

> 4.2-inç ekran büyüklüğü

> 1700 mAh batarya



Tayvan merkezli Wistron firması tarafından üretileceği ifade yeni iPhone SE’nin, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde (yüksek ihtimalle mart ayında) tanıtılması bekleniyor.

