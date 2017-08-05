Bahçeli’den Ak Partili Ayhan Oğan’a sert tepki
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
''Yeni bir devlet kuruyoruz'' diyen AK Partili isimden ikinci açıklama
Ağrı'da doğan mucize bebek tıp dünyasını şoke etti
Ağrı'da doğan mucize bebek tıp dünyasını şoke etti
Vatandaş derin bir ''oh'' çekecek; emekliye 7 müjde birden !
Vatandaş derin bir ''oh'' çekecek; emekliye 7 müjde birden !
Bu beynin neden ellerinde olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bu beynin neden ellerinde olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Korku filminden bir kare değil, tamamen gerçek !
Korku filminden bir kare değil, tamamen gerçek !
Çocuğu olan çalışanlara büyük müjde ! Hemen başvurun...
Çocuğu olan çalışanlara büyük müjde ! Hemen başvurun...
Akıllı telefon devri sona eriyor ! Onların artık yeni adı zeki telefon !
Akıllı telefon devri sona eriyor ! Onların artık yeni adı zeki telefon !
Alkollü içecek satışında yeni dönem resmen başladı
Alkollü içecek satışında yeni dönem resmen başladı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 05 Ağustos 2017 16:26

Ucuz iPhone, iPhone SE’nin tarihi belli oldu

Apple'ın fiyat/performans ürünü olması beklenen ve ucuz iPhone olarak tanıtılan iPhone SE'nin önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

Ucuz iPhone, iPhone SE’nin tarihi belli oldu
A+ A-

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı iPhone SE ile birçok kişiyi şaşırtmıştı. Zira iPhone 6s’ten hemen sonra tanıtılan telefon, iPhone 5s tasarımına sahipti fakat özellik olarak 6s ile aynı teknik donanıma sahip olarak karşımıza çıkmıştı.

Apple esasen SE serisiyle fiyat/performans cihazı üretmeyi hedefliyor. Bildiğimiz üzere iPhone SE, hem özellikleriyle hem de fiyatıyla kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başarmıştı. İşte Apple’ın bu stratejide devam edeceği iddia ediliyor.

Yeni iPhone SE’nin bu özelliklere sahip olması bekleniyor:

> Apple A10 yonga seti (iPhone 7 ile aynı)
> 32GB ve 128GB depolama alanı
> 4.2-inç ekran büyüklüğü
> 1700 mAh batarya

Tayvan merkezli Wistron firması tarafından üretileceği ifade yeni iPhone SE’nin, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde (yüksek ihtimalle mart ayında) tanıtılması bekleniyor.
 

iphone se , iphone
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM