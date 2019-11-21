WhatsApp bu telefonlardan kaldırılıyor

WhatsApp İOS, Android gibi platformlarda hayli popüler. Bunun dışında WhatsApp, Microsoft’un gelecek vadeden ancak bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan Windows Mobile işletim sistemlerinde de WhatsApp kullanılmaya devam ediyor. Ancak onları üzecek bir haberimiz var.

WindowsArea’nın sızdırdığı bilgilere göre, Windows Mobile işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için çıkartılan Windows Mobile için WhatsApp uygulaması, 16 Aralık tarihinden itibaren Windows Store’dan kaldırılacak. Böylece, Windows Store üzerinden WhatsApp’ı indirmek mümkün olmayacak. Ancak halihazırda yüklü bir WhatsApp uygulaması varsa kullanılmaya devam edilecek. WhatsApp, uygulamayı mağazadan kaldırdıktan sonra ise güncelleme desteğini de kesecek.

MİCROSOFT BÜYÜK UMUTLARLA ÇIKARMIŞTI AMA…

Windows Mobile Microsoft’un büyük umutlar bağladığı bir işletim sistemiydi hatta son çıkan Windows 10 Mobile ile de firma hala umutlarını sürdüyor olsa da görünen köy kılavuz istemiyor. İOS ve Android piyasada çok yüksek yüzdelerde var olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, WhatsApp gibi uygulama geliştiricileri de kullanıcılarına hitap etmeyen işletim sistemlerinden uygulamalarını teker teker kaldırıyor.





