WhatsApp hesabınızı çalabilirler !

WhatsApp artık herkesin en özel alanlarından biri, kişiye özel birçok verinin elde edebileceği WhatsApp hesaplarını saniyeler içinde çalabilen bir uygulama Google Play'de ve AppStore'da yayınlandı.



WhatsApp mesaj güvenliğinizi inanılmaz şekilde tehlikeye atarak mesajlarınızın tümünü farklı telefona geçiren ve diğer telefondan aktif olarak mesaj atılmasına izin veren uygulama WhatsApp kullanıcılarını korkuttu.

WhatsWeb For Whatscan adıyla Google Play’de ve AppStore’da yayınlanan uygulama veri hırsızlığı yapanlar için büyük kolaylık sağlıyor, kişisel verilerini güvende tutmak isteyenleri ise tedirgin ediyor. Uygulama hem Android hem de IOS cihazlar üzerinde kullanılabiliyor.

WhatsApp'ta yeni dönem

SADECE BİRKAÇ SANİYE YETİYOR

Sadece birkaç saniyeliğine telefonunuzu eline geçiren biri tüm WhatsApp mesajlarınızı kopyalabilir. Bu kopyalama işlemi sonrasında WhatsApp mesajlarınızı diğer telefona kaptırmanızın yanında WhatsApp’ınızdan mesaj atma ve gelen mesajların tümünü okuma gibi yetkiler de diğer telefona geçecek.

WhatsApp kullanıcılarına müjde ! İşte yeni özellik

NASIL KORUNURSUNUZ ?

WhatsApp Web uygulaması üzerinden çalışan program masaüstü bilgisayar üzerinde oturum açmışsınız gibi işliyor, WhatsApp verilerinizi tekrar sadece kendinizde görünür hale getirmek için WhatsApp Web’e tıklayarak tüm bilgisayarlardan çıkış yap demeniz gerekiyor.