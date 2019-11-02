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  4. 02 Kasım 2019 11:25

Whatsapp'a parmak izi geldi

Mobil dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı.

Whatsapp'a parmak izi geldi
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'Parmak izi kilidi' işlevi, WhatsApp'ın Android'deki 2.1.222 sürümüyle birlikte geliyor ve iOS'taki WhatApp'a benzer bir güvenlik yeteneği sunuyor. iPhone kullanıcıları, WhatsApp için Touch ID ve Face ID desteğinden faydalanabiliyordu.

Teknoloji dergisinin aktardığı bilgiye göre, Android'e gelen destek ise yalnızca parmak iziyle oturum açmaya izin veriyor. Firma, yüz ile kilit açma işlevinin gelecekte Android'e gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu vermedi.

İşlev etkin hale getirilince telefonu eline geçiren başkaları, WhatsApp'ı açıp kolayca mesajlara bakamıyor.

Bunun için kayıtlı parmak izi taraması gerekiyor ancak gelen WhatsApp aramalarına parmak izi taratmadan da yanıt verilebiliyor.
 

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