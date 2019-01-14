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  4. 14 Ocak 2019 14:15

Whatsapp'ta büyük hata: Mesajlarınız başkalarına gidiyor !

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki bir hatanın kişilerin mesajlarının başka kişilere gittiği iddia ediliyor.

Whatsapp'ta büyük hata: Mesajlarınız başkalarına gidiyor !
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformdaki bir hata ile gündemde. Henüz iddia boyutunda olan hata bir Amazon çalışanının paylaşımı ile gündeme geldi. 

Amazon çalışanı olan Abby Fuller tarafından ortaya atılan iddiaya göre telefon numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibinin WhatsApp hesabına iletiliyor. 

Başka bir deyişle söz konusu hata nedeniyle numaranın yeni sahibi eski sahibine ait geçmiş özel mesajlarını görüntüleyebiliyor. 

Fuller, telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığı konusunda net konuşuyor.

Sorunun kaç kişiyi etkilediği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

Konuyla ilgili Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.


 

hata , mesaj , whatsapp
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