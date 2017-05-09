WhatsApp'ta mı engellenecek korkusu

BTK'nın resmi twitter hesabından paylaştığı "WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?" anketi, "Wikipedia'dan sonra, şimdi de WhatsApp mı yasaklanacak?" sorusunu akıllara getirdi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, resmi twitter hesabından paylaştığı anketle kafaları karıştırdı.

"WHATSAPP KAPATILIRSA HANGİSİNİ KULLANIRSINIZ?"

Ankette "WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?" diye sorulup, "Bip, Viber, WeChat ve Line" seçenekleri takipçilerin oylarına sunuldu.

"ACABA WHATSAPP ENGELLENECEK Mİ"

Durduk yerde böyle bir anketin yapılması, "Acaba BTK 'WhatsApp'ın erişimini engeleyecek mi?" sorsunu akıllara getirdi.

Özellikle dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia'nın BTK tarafından kapatılmasının üzerinden çok geçmeden bu anketin paylaşılması, akıllardaki soru işaretlerini kuvvetlendirdi.