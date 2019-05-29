Xiaomi ''amiral gemisi katili'' Redmi K20 Pro modelini tanıttı

Daha önce Galaxy S10, OnePlus 7 Pro ve LG G8 ThinQ modellerinde kullanılan Qualcomm yapımı Snapdragon 855 güçlü işlemci ile donatılan yeni model, 6 GB / 8 GB RAM + 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçeneklerini sunuyor. 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen K20 Pro, 80 dakikalık hızlı şark özelliğine sahip.

6,4 inç AMOLED ekrana sahip model, Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel + 13 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto kurulumuyla geliyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan K20 Pro, saniyede 960 kare yavaş çekim video imkânı sunuyor.

Çin’de 1 Haziran’da satışa sunulacak yeni model, 361 dolardan başlayan fiyattan satılacak, en pahalı versiyonu 434 dolar olacak. Bu modelin dış pazarlarda satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz bilinmiyor.





