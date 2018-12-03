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  4. 03 Aralık 2018 14:35

Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye’de Satışa Sunuldu

Uygun fiyat yapısı ve donanımı ile gönüllere hitap eden Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de satışa sunuldu.

Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye’de Satışa Sunuldu
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Sınırlı bir bütçeye sahip olanlar için ilk tercihlerde yer alabilecek Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye’de satışa sunuldu.

Ülkemizde Xiaomi Mi 8 Lite, serinden birçok cihaz, Türkiye’de ithalatçı garantisiyle satışa sunuldu. 64 GB hafızaya sahip siyah renkli modeli 1.899 TL'den satışa sunuldu. 6,26 inçlik çentikli bir ekran ve Snapdragon 660 çipseti bulunan cihazın ön kamerası 24 MP, arka kameralar ise 12 + 5 MP’lik bir kamera setine sahip.

Android’in 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazda, 3.350 mAh’lik batarya yer alıyor. 128 GB’lık modelinin satış fiyatı ise 2.199 TL olarak karşımıza çıkıyor.

TeknoEkip.com

Xiaomi Mi 8 Lite
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