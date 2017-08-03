Xiaomi’den Surge S2 işlemcisini kullanan Mi 6C geliyor

Türkiye’de de oldukça popüler bir yere sahip olan markanın 2017 yılında çıkarmış olduğu Xiaomi Mi 6 ciddi anlamda beğeni kazanmış ve dikkatleri üzerine çekmeyş başarmıştı. Şimdi de daha uygun bir model olarak gelecek Mi 6C hakkında detaylar gelmeye başladı.

Xiaomi Mi 6C işlemcisi ile ilk olmaya aday



Xiaomi Mi 6 ile tasarım bakımından benzer hatlara sahip olması net bir şekilde beklenen modelin teknik özellikleri ise daha çok orta seviye yönünde olacak. İşlemci bakımından ise şidmiye dek Qualcomm’u kullanan Xiaomi Mi 6C’de büyük ihtimal Snapdragon 600 kullanması bekleniyor. Fakat son çıkan detaylarda kendi üretimi olan Surge S2 işlemcisini kullanabilir.

Surge S2 işlemcisi kullanan ilk model Mi 6C olurken, işlemcinin 2.2 GHz dört çekirdekli Cortex A73 ve 1.8 GHzdört çekirdekli Cortex A53 birimlerini kullanıyor. 16nm teknolojisiyle üretilen işlemcide bunların yanı sıra 830 MHz Mali-G71MP12 grafik birimi kullanılacak.

Bir yandan ise çok ince çerçeveye sahip olacak modelin 2.5mm’lik yan ve 10 mm’lik üst çerçeveye sahip olacak. Ekran boyutu hakkında bir bilgi gelmemiş olsa bile 5.15 inç Full HD çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.Kamerasının ise 5MP arka ve OIS destekli Snoy IMX386 sensörün yer alacağını belirtelim.

İki farklı sürüm olarak satışa çıkacak cihazın 4GB RAM ve 6GB RAM – 64GB depolama ve 128GB depolamaolarak gelecek. İlk sürüm 300 dolar, diğer yüksek sürüm ise 370 dolar ile satışa çıkacak.