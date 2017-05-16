Yeni iPhone 7 Plus reklamı berberlerin işine yaradı

iPhone 7 Plus modelinde yer alan derinlik efekti yani odaklanan fotoğraftaki arkaplanın bulanıklaştırılması. Bunun bir diğer adı olan portre modunun avantajlarını gösteren reklam çalışmasıiPhone 7 Plus ile berberlerin hayatı değişiyor.

Bundan böyle berberler iPhone 7 Plus’ın kamerasını kullanacak ve müşterilerinin değişimini çekerek camına veya vitrinine asacak. Yoldan geçen müşteriler görülen kaliteli fotoğraflardan etkilenerek berberde traş olmak için uzun kuyruklar oluşturabilir. Ciddi anlamda kaliteli fotoğraf makineleriyle çekilen bu fotoğrafları iPhone 7 Plus modeliyle çekmek mümkün. 28mm’lik F/1.8 diyaframa sahip ve 56mm‘lik F/2.8 diyaframlı portre lens yer alan iPhone 7 Plus modeli fotoğraf çekimlerinde arkaplanı bulanıklaştırabiliyor.

Arkaplanın bulanıklaştırılmasıyla birlikte fotoğrafta yer alan kişi veya cismin daha öne çıkması ve çok daha kaliteli bir fotoğrafın öne çıkması görülüyor. Elbette Apple bunu tek başına kamerasıyla yapmıyor. Bu portre modunu oluşturmak adına birçok yazılım kullanılıyor.