YouTube Android uygulamasında büyük değişiklik

Aylar önce Google'ın Android uygulamaları üstünde bir takım değişiklikler ve geliştirmeler yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bu durum gündeme getirilmişti, ancak salgınla birlikte söz konusu planlar değişmiş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Sonuç olarak Google yeni çalışma takvimine uygun bir şekilde ilerlemeye başladı. Android uygulamalarında yapılan değişiklikler de kendini göstermeye başladı.

Şu anda YouTube'un Android uygulamasında, Yorumlar bölümü Önerilen Videolar bölümünün altında yer alıyor. İzlediği video hakkındaki yorumları görmek isteyen kullanıcılar, Önerilen Videolar'ın tamamını kaydırdıktan sonra yorumları görebiliyor.

YENİ ARAYÜZDE YORUMLARIN YERİ



YouTube geliştiricileri bu sorunu çözmek için yeni bir arayüzü test etmeye başladılar. Test edilen arayüzde Yorumlar, doğrudan izlenen videonun açıklama bölümünün altında yer alıyor. Bu sayede izlediği video hakkında yapılan yorumları görmek isteyen kullanıcılar, kolayca Yorumlar bölümüne ulaşabiliyor.

Yorumlar bölümünün izlenen videonun hemen altına yerleştirildiği arayüz şu anda test aşamasında. Bu nedenle yeni arayüzü sadece bazı kullanıcılar kullanabiliyorlar. Şu anda yayında olan 15.14.33 sürümünde test edilen özellik bulunmuyor.

Twitter'da bazı kullanıcılar YouTube'un yeni güncellemesini kullanabildiklerini söylüyorlar. Ancak güncelleme tüm kullanıcılara henüz sunulmuş değil. YouTube, arayüz değişikliğinin getireceği olası sorunları çözdükten sonra tüm kullanıcılara bir güncelleme yayınlayacaktır. (Webtekno)