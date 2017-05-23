SON DAKİKA
YENİ FETÖ DALGASI: TSK'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR !
Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; flaş karar
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; flaş karar
Hülya Koçyiğit'in ameliyatından sonra ilk açıklama
Hülya Koçyiğit'in ameliyatından sonra ilk açıklama
Bu korkunç Tweet'i kim attı ?
Bu korkunç Tweet'i kim attı ?
ABD ve Suudi Arabistan'a resti çekti !
ABD ve Suudi Arabistan'a resti çekti !
İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
Şemsiyeleri hazırlayın ! Şiddetli yağış geliyor...
Şemsiyeleri hazırlayın ! Şiddetli yağış geliyor...
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 23 Mayıs 2017 08:29

Zomato, Türkiye ofisini kapatıyor

Yemek sektöründeki mekanlar hakkında listeleme ve değerlendirme uygulaması hizmeti veren Zomato, Türkiye ofisini kapatıyor.

Zomato, Türkiye ofisini kapatıyor
A+ A-

Webrazzi'de yer alana habere göre göre Hindistan merkezli şirket, Türkiye operasyonlarını yurtdışından yönetecek. Mobil uygulama ve internet sitesi ise çalışmaya devam edecek. Konuyla ilgili resmi açıklama ise 23 Mayıs tarihinde yapılacak.

10 BİNDEN FAZLA KENTİ KAPSIYOR

İki Hint mühendis tarafından 2008'de Yeni Delhi'de kurulan Zomato, 23 ülkede 10 binden fazla şehirde 'Nerede ne yemeli?' sorusuna cevap veriyor. Ocak 2015'te Mekanist.net'i satın alarak Türkiye pazarını genişleyem Zomato, o dönem Mekanist.net'i yeniden yapılandırma yoluna gitmişti.

Mekanist.net kurucu ortağı Ali Servet Eyüboğlu da Zomato Ülke Müdürlüğü görevinden Kasım 2015'te ayrılmıştı. Similarweb verilerine göre mekanist.net'in içeriklerini devralan Zomato Türkiye, zomato.com'un masaüstü trafiğinin yüzde 7.5'ini karşılıyor.

 
 

zomato