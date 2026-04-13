''Müjdeli haber'' şikayet yağmuruna döndü... 5G'de hız rekoru beklenirken şikayet rekoru kırıldı!

Türkiye 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine "merhaba" dedi ancak kullanıcı deneyimi beklentilerin altında kaldı! Şikayetvar verilerine göre, 5G'nin ilk 10 gününde GSM operatörlerine yönelik şikayetler yüzde 42 artarak rekor kırdı. "4.5G daha hızlıydı" diyenlerden, şebeke kopmalarına ve tanımlanmayan hediye internet paketlerine kadar binlerce kullanıcı mağduriyet yaşıyor.

Türkiye'de 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen kullanıma sunulan 5G teknolojisi, beraberinde ciddi bir kullanıcı memnuniyetsizliğini de getirdi.

Dijital çözüm platformu Şikayetvar tarafından paylaşılan veriler, teknolojinin ilk günlerinde GSM operatörlerinin şikayet yağmuruna tutulduğunu ortaya koydu.

Sadece 10 günde iikayet sayısı 3 bin 400'ü aştı

Verilere göre; 1 Nisan'da 2 bin 400 seviyesinde olan operatör şikayetleri, sadece 10 gün içinde yüzde 42 artarak 3 bin 402'ye yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında ise 2026'nın ilk dört ayındaki şikayet hacmi, geçen yıla oranla yüzde 8 artış gösterdi.

Kullanıcılar Soruyor: "4.5G daha mı jızlıydı?"

5G ile ilgili en çok dile getirilen sorunların başında "beklenen hızlara ulaşılamaması" geliyor.

Birçok kullanıcı, 5G aktif görünmesine rağmen internet hızlarının 8-10 Mbps seviyelerine düştüğünü, kapalı alanlarda ise bağlantının tamamen koptuğunu belirtiyor.

İşte 5G için çok öne çıkan ilk 5 şikayeti:

Şebeke çekim problemi: Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu şebeke kalitesi. 5G aktif görünse bile birçok bölgede çekim gücünün zayıf olduğu, kapalı alanlarda bağlantının tamamen koptuğu ifade ediliyor.

Beklenen hızlara ulaşılamıyor: 5G’nin yüksek hız vaadine rağmen kullanıcılar çoğu zaman düşük hızlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Hatta bazı kullanıcılar 4.5G’nin daha hızlı olduğunu dile getiriyor.

Bağlantı kararsızlığı: Telefonların sürekli 5G ile 4G arasında geçiş yapması, bağlantının stabil olmaması ve ani kopmalar en sık dile getirilen teknik sorunlar arasında yer alıyor.

Kampanya ve hediye internet sorunları: Operatörlerin sunduğu kampanyalarda vaat edilen internet paketlerinin tanımlanmaması veya yanlış kullanılması kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Cihaz uyumluluğu problemleri 5G destekli telefon kullanan bazı kullanıcılar, cihazlarının sistemde uyumsuz görünmesi veya 5G ayarlarının aktif olmaması gibi sorunlarla karşılaşıyor.

Altyapı ile reklamlar örtüşmüyor: Bazı kullanıcılar, operatörlerin “5G var” dediği bölgelerde hizmet alamadıklarını belirtiyor. Bu durum, altyapı ile tanıtım arasındaki farkı gündeme getiriyor.

Müşteri hizmetleri yetersiz: Şikayetlere verilen standart yanıtlar ve çözüm süreçlerinin yavaşlığı kullanıcı memnuniyetini düşürüyor. Geri dönüşlerin yetersiz olduğu sıkça vurgulanıyor.

Taahhüt ve iptal sorunları: Hizmetten memnun kalmayan kullanıcılar, yüksek cayma bedelleri nedeniyle operatör değiştirmekte zorlandıklarını ifade ediyor.

Geçiş süreci mi, altyapı yetersizliği mi?

Uzmanlar, yeni teknolojilere geçiş dönemlerinde bu tarz aksaklıkların "normal" olduğunu belirtse de, mevcut 5G şebekesinin büyük oranda 4.5G altyapısı üzerinden çalışmasının kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

"5G reklamı yapıp hattımı 3G'ye düşürdüler"

Kullanıcıların isyanı Şikayetvar mesajlarına da yansıdı. Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetler şöyle:

“5G’ye geçtikten sonra internet kalitesi belirgin şekilde düştü. 4.5G’de bu kadar sorun yaşamazken, 5G’de sık sık kopmalar oluyor ve bağlantı stabil değil. Öyle ki, yeni taahhüdüm olmasa hattımı taşımayı düşünecek kadar memnuniyetsizlik yaşıyorum. 4.5G’ye geri dönmek istedim ancak telefonda sadece 2G–3G seçenekleri görünüyor; 4.5G’ye geçiş yapamıyorum ve çözüm bulamadım.”

"5G’ye geçtikten sonra Düzce’de mobil internet neredeyse kullanılamaz hale geldi. Daha önce aynı yerde 4.5G ile 35–50 Mbps hız alabilirken, son 1 haftadır sürekli H/H+ bağlantısı görüyorum ve hızım 8–10 Mbps seviyesine düştü. Müşteri hizmetleri sorunun baz istasyonu kaynaklı olduğunu söyleyip bölgesel iyileştirme yapılacağını belirtti ancak somut bir çözüm sunulmadı. Sorunun çözülemeyeceğini ima eden yaklaşım da ayrıca hayal kırıklığı yarattı."



"01.04.2026 tarihinde SMS ile “5G’ye Hoş Geldin Kampanyası”na başvurdum; ancak cihazımın 5G uyumlu olmadığı gerekçesiyle 50 GB hediye internet hattıma tanımlanmadı. Kullandığım cihaz teknik olarak 5G desteklemesine rağmen sistemde uyumsuz görünüyor ve bu nedenle kampanyadan yararlanamıyorum. Gönderilen SMS ile de bu hatalı bilginin teyit edildiğini görüyorum. Cihazımın 5G uyumluluğunun sistemde düzeltilmesini ve hak ettiğim 50 GB internetin tanımlanmasını istiyorum."

"5G hızlarından bahsederek reklam yapmalarına rağmen hattımı bu sabah itibarıyla 3G’ye düşürdüler ve o zamandan beri ne internetimi ne de hattımdaki dakikalarımı düzgün kullanamıyorum. Saat sabah 11.00’den akşam 17.00’ye kadar defalarca müşteri hizmetlerini aradım, en az 10 farklı müşteri temsilcisiyle görüştüm ve neredeyse hepsi birbirinden farklı, çelişkili ve yanlış bilgiler verdi.

Haber3.com Haber Merkezi