Musk'tan Twitter çalışanlarına rest! Kapıyı gösterdi

Twitter'ı satın alan ünlü milyarder Elon Musk, şirket çalışanlarından sıkı çalışmayı taahhüt etmelerini ya da tazminatlarını alarak işten ayrılmalarını istedi.

Twitter çalışanlarına gönderilen bir e-posta'ya göre Musk, şirketteki yeni süreçte olağanüstü bir performansın gerekliliğine dikkat çekti.

Musk, söz konusu e-posta'da, "İleriye dönük olarak, çığır açan bir Twitter 2.0 oluşturmak ve giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada başarılı olmak için son derece sert olmamız gerekecek. Bu da yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan "yeni Twitter'ın bir parçası" olmak isteyenlerin, perşembe günü New York saatiyle 17.00'ye kadar e-posta'ya iliştirilen bağlantıya tıklamaları istendi.

Musk, söz konusu zaman dolana kadar taahhüdü onaylamayanların 3 aylık tazminat alacağını belirtti.

E-posta'da ayrıca, "Kararınız ne olursa olsun, Twitter'ı başarılı kılma çabalarınız için teşekkür ederiz." denildi.