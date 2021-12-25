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NASA, dünyanın en büyük uzay teleskopunu uzaya fırlattı

NASA, dünyanın en büyük uzay teleskopunu uzaya fırlattı

NASA 10 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı.

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Fırlatma Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden gerçekleşti.

Uzay teleskobu; NASA, Avrupa Uzay Ajansı Ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi.

Yapımında 174 ülkeden bin 200 bilim insanı, mühendis ve teknisyen görev yaptı. Dev projenin yapımı 25 yıl sürdü, maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı.

 Hubble'ın yerine geçmeye hazırlanan James Webb uzay teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek. James Webb'in her şey yolunda giderse, 2022'nin ilk aylarında ilk görüntüleri Dünya'ya göndermesi bekleniyor.

NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor. Fırlatmadan sonra teleskop Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış olacak.

Etiketler nsa uzay teleskop
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