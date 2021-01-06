NASA, Güneş depremlerinin sırrını çözdü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş depremleri ile ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.



Bilim dünyası uzun bir süredir Güneş depremlerinin manyetik kuvvetlerden veya ısınmış dış atmosferden kaynaklandığına inanıyordu.



Ancak NASA'nın Solar Dynamics Gözlemevi (SDO) gerçekleştirdiği son araştırma bu bilginin doğruluğunu tartışmaya açmış durumda.



SDO'nun heliosismik ve manyetik görüntüleyicisi, Güneş yüzeyindeki hareketliliği ölçtü ve ortaya çıkan dalgaların yüzeyden derinlerine doğru hareket etmediği belirledi.



Başka bir deyişle Güneş depremi sırasında dalgaların yıldızın derinliklerinden geldiği tespit edildi.



Söz konusu açıklamaya göre, dalgaların kaynağı yüzeyin yaklaşık bin 127 kilometre altında yatıyor.