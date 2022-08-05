NASA Mars'taki bir gözüküp bir kaybolan ''gizemli şey''in sırrını çözdü

NASA'nın, Mars'taki keşif aracı tarafından tespit edilen ancak bir görünüp bir kaybolan gizemli şeyin sırrını çözdü.

TeknolojiOku'dan aktarılan bilgilere göre; Mars’ta araştırma yapan Perseverance yüzey araştırma aracı tarafından çekilen bir resimde görülen bir cismin, Mars hakkındaki tartışmaları alevlendirmiş ve bir dizi spekülasyona neden olmuştu. Bu nesneyle alakalı karışmış bir ip veya spagetti olma ihtimali üzerinde durulmuştu. NASA JPL’den görüntüleme bilim insanı Justin Maki, bu nesnenin ne olabileceği ve Mars’a nasıl gittiğine dair bazı iddialarda bulundu.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

12 Temmuz'da Perseverance tarafından görüntülenen nesne, 16 temmuzda ortadan yok olmuştu.

Maki konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Perseverance, 2021 Şubat ayında Mars yüzeyine iniş yapmıştı. Yüzey araştırma aracını Mars yüzeyine indiren sistem aracı bıraktıktan sonra güvenli, uzak bir mesafeye gidip yere çarpmıştı. Bu çarpmadan dolayı parçalanmış ve dört bir yana enkaz parçaları fırlatmıştı. İşte bu enkaz parçaları zaman zaman Perseverance’ın kameralarına yansıyor. NASA, şimdiye kadar bu şekilde yarım düzine parçanın görüntülendiğini belirtiyor ve bunun da onlardan biri olduğunu söylüyor. Bu parçanın, yüzey araştırma aracını tutan ağın bir parçası olduğu düşünülüyor. Bir tür polyester fiber olan bu ağ, yüzey araştırma aracını iniş sırasında oluşan yüksek sıcaklıklardan korumak için kullanılan termal örtünün içinde bulunuyordu.

Burada asıl etkileyici olan, bu enkazın bu kadar uzak bir noktaya kadar ilerlemiş olması. İniş aracı şu anda Perseverance’ın araştırma yaptığı noktanın 2 kilometre uzağına indi. NASA, enkaz parçalarının sert Mars rüzgarları ile taşınmakta olduğunu belirtiyor. Görüntülenen enkaz parçasının birkaç gün sonra ortadan yok olması da bu teoriyi destekler nitelikte.