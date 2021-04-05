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  3. NASA'dan ilginç ''kara delik'' paylaşımı

NASA paylaştı! İşte kara delik ve galaksilerin müziği

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), , kara deliklerden ve galaksilerden elde ettiği verileri sese dönüştürerek Youtube'da yayınlandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kara delik ve galaksilerin müziğini yayınladı.

Chandra uydusunda bulunan x-ışına sahip teleskoptan toplanan veriler daha sonra ses dosyasına çevrildi.

Uzay ajansı dosyaları elde ettiği görseller eşliğinde resmi YouTube hesabı üzerinden yayımladı.

Kara deliklerin çoğunun galaksilerin merkezinde yer alan süper kütleli kara delikler olduğu belirtildi.

Yayınlanan videodaki renkler ise notaları temsil ediyor. Kırmızı tondaki renkler alçak notaları, mor olanlar ise yüksek notaları temsil ediyor.

Etiketler nasa galaksi kara delik
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