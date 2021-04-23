NASA, SpaceX ile uzaya 4 astronot gönderecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile ikinci kez uzaya astronot gönderiyor.

NASA ve SpaceX ortaklığında ikinci kez gerçekleştirilecek uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot Uluslarası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidiyor.

Launch Complex 39A'dan SpaceX'in 'tekrar kullanılma' özelliğine sahip Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon uzay aracındaki astronotlar altı aylık bir görev için ISS'te olacaklar.

Bu yolculuk, NASA'nın özel bir şirket olan SpaceX ile ISS'e gerçekleştirdiği ikinci, toplamda üçüncü seferi oldu. Ayrıca, fırlatma esnasında kullanılan SpaceX, fırlatmayı Twitter hesabından canlı yayınladı.

CREW DRAGON'UN İLK KADIN PİLOTU

Crew-2 isimli görev kapsamında ISS'e iki ABD'li, bir Japon ve bir de Fransız astronot gidiyor. Bu astaronotlar NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) Akihiko Hoshide ve ESA'dan (Avrupa Uzay Ajansı) Thomas Pesquet, Crew Dragon Endeavou.

Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer ekip üyeleriyle SpaceX kapsülüne binen ikinci kişi olarak tarih yazacak.

Dünyanın 400 kilometre yukarısında yer alan istasyona normalde perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan sefer, kötü hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Yolculuk, 24 saat sürecek.

Öte yandan, SpaceX'in ilk görevinde gönderdiği Crew-1 ekibi hala uzay istasyonunda. Crew-2'nin yanaşmasına hazırlık olarak kapsülün yeri değiştirildi. Crew-1 görevindeki 4 astronot bu ay sonunda Dünya'ya geri dönecek.