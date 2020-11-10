NASA'da Türk bilim insanına büyük görev!

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni projesine liderlik edecek.



NASA'dan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, projenin amacı evrende yaşam arayışı olarak özetlendi.



Proje kapsamında oluşturulan ekiplerin araştırmalarının kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime ve Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları kapsadığı bilgisinin altı çizildi.



Betül Kaçar kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim."



NASA, Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığının araştırılması için iki büyük yeni araştırma ekibi kurmak için UArizona astrobiyoloji araştırmacılarına yaklaşık 12 milyon dolar fon sağladı.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD’ye göç etti.

20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.