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NASA'dan Mars'ta ''eşsiz'' keşif

NASA'dan Mars'ta ''eşsiz'' keşif
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NASA'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance Mars yüzeyinde bilim dünyasını heyecanlandıran "eşsiz" bir kaya keşfetti.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir keşif yaptı. Araç, 13 Eylül’de çektiği görüntülerde siyah-beyaz çizgili ilginç bir kayayı görüntüledi.

NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde antik zamanlara ait kayaları keşfetmeye devam ediyor.

 Perseverance, daha önce Mars’ta benzeri görülmemiş siyah-beyaz çizgili bir kayayla karşılaştı.

NASA, bu keşfin Mars’ın jeolojik geçmişine dair önemli ipuçları sunabileceğini belirtti.

‘Freya Castle’ adı verilen bu kaya, aracın kamerasıyla detaylı bir şekilde incelendi. 20 santimetre çapındaki bu kaya, belirgin siyah ve beyaz çizgileriyle dikkat çekiyor.

Perseverance ekibi, şimdiye kadar bu türde bir kayaya rastlanmadığını belirtiyor.

İlk incelemelere göre kayanın kimyasal bileşimi hakkındaki bilgiler sınırlı. Fakat çizgilerin magmatik veya metamorfik süreçlerin (kayaçların ısı ve basınç etkisiyle değişime uğraması) sonucunda ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bulunan kayanın çevredeki kayaç tabakasından farklı olduğu ve bölgeye başka bir yerden geldiği düşünülüyor.

Bilim insanları, kayanın yamaçlardan yuvarlanarak buraya ulaştığı ihtimali üzerinde duruyor.

NASA, kaya türünün kaynağını bulabilmek için Perseverance’ın yamaçlara tırmanışı sürdüreceğini ve daha detaylı ölçümler yapılabileceğini belirtti.

‘Freya Castle‘ Perseverance’ın Jezero krateri çevresinde bulduğu birçok ilginç kayadan sadece biri.

Mars’ın derinliklerinden gelen bu antik kayalar, Kızıl Gezegen’in tarihine dair yeni ipuçları sunabilir.

 

Etiketler eşsiz keşif keşif nasa mars mars yüzeyi Perseverance
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