NASA'dan teknoloji hamlesi: 30 yıl sonra değişiyor

NASA, 30 yıldır kullandığı eski teknolojiyi değiştirme kararı alırken mikroişlemcilerin en az 100 kat daha hızlı olması bekleniyor.

NASA, gelecek nesil uzay araçlarında ve cihazlarda kullanacağı işlemciler için büyük güncelleme kararları aldığını açıkladı. HPSC olarak adlandırılan yeni nesil yüksek performanslı uzay bilişim işlemcileri "Microchip" firması tarafından üretilecek. Bu yükseltme için NASA 50 milyon dolar bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sistemler NASA’nın Güney California’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tesislerinde inşa edilecek.

NASA, 30 senelik olan teknolojisi yeni nesil teknolojiye kıyasla, çok hızlı olmasının yanı sıra, sistemin genel hata toleransı ve güvenilirliğinin de artacağını söylüyor. Yeni işlemciler kullanılmadıklarında belirli işleme işlevlerinin devre dışı bırakabildiklerinden dolayı daha verimli çalışıyorlar.

NASA, Microchip’in işlemci mimarisinin NASA görevlerinde hesaplama verimliliğini gözle görünür bir şekilde artıracağını belirtti. Uzay araçlarındaki bilgisayarlar, yeni işlemciler sayesinde hesaplanmaları bir önceki nesil işlemcilere göre 100 kat daha hızlı gerçekleştirecekler.

NASA, eskiyen bilgi işlem ekipmanını yükseltmek isteyen tek uzay uçuşu kuruluşu değil. Yakın zamanda, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da eski Windows 98 tabanlı yazılımını yükselteceğini duyurmuştu.