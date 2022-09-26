  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. NASA'dan uzayda dev prova! Operasyonun adı: Dünyayı kurtarma!

NASA'dan uzayda dev prova! Operasyonun adı: Dünyayı kurtarma!

NASA'dan uzayda dev prova! Operasyonun adı: Dünyayı kurtarma!

NASA, Dünya ile bir asteroidin olası çarpışma senaryosuna karşı, ilk kez bir savunma testi yapılacak. DART isimli görev kapsamında, uzay aracının milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroide çarpması planlanıyor.

NASA, Dünya ile bir asteroidin olası çarpışma senaryosuna karşı, ilk kez bir savunma testi yapılacak. DART isimli görev kapsamında, uzay aracının milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroide çarpması planlanıyor.

Dünya'ya hızla yaklaşan bir asteroid, dinazorlarla aynı kaderi paylamamıza mı neden olacak, yoksa insanlar teknolojinin de yardımıyla hayatta kalabilir mi?

NASA, bu soruya cevap bulmak için bu gece yarısı DART (Çift Asteroid Yönlendirme Testi) görevini test edecek.

Güneş Sistemimizdeki önemli bir cismin hareketini kasıtlı ve ölçülebilir şekilde değiştirmeye çalışacak. Başka bir deyişle, bir asteroide çarpacak.

DART, 24 Kasım 2021'de fırlatıldı. Hedefi, Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıkta, birbirinin etrafındaki yörüngede dönen bir çift asteroit.

Çiftteki daha büyük asteroidin adı Didymos ve çapı 780 metre. Sadece 160 metre genişliğindeki daha küçük asteroidin adı ise Dimorphos.

İkisi birbirinin yörüngesinden 1,18 kilometre uzaklıkta ve bir yörünge 12 saate yakın sürüyor.

Çarpışma, kamera ve teleskoplar tarafından izlenecek. Astreoitin yörünge değişimini gözlemlemek ise haftalar sürebilir.

Çapı 25 metre kadar küçük bir asteroid, nüfuslu bir alan üzerinde atmosfere çarparsa hava patlamasından yaralanmalara neden olabilir.

Güneş Sistemimizde buna benzer 5 milyon nesne olduğu ve bunların yaklaşık yüzde 0,4'ünü keşfettiğimiz tahmin ediliyor.

Böyle bir vuruşun her 100 yılda bir meydana geldiği tahmin ediliyor. Oldukça sık olmakla birlikte, genel risk ve etki riski nispeten düşük.

Ancak Güneş Sistemi'nde her 20 bin yılda bir Dünya'ya çarpan, yüzde 39'u Dimorphos büyüklüğünde 25 bin nesne olduğu tahmin ediliyor.

Böyle bir nesne, nüfuslu bir alana çarparsa toplu kayıplara neden olabilir.

Etiketler nasa prova dünyayı kurtarma provası uzay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Zarardan banka sorumlu
Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde
Sıcaklıklar artıyor, Çarşamba'ya dikkat! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
A Milliler Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu
Simge sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı geçti!
Cep telefonlu sapıkların cezası belli oldu
Mavi Vatan'ın yeni bekçisi Sancar testi geçti
Ece Seçkin İstanbul'u salladı
Türkiye'nin pek çok şehrinden görülen ''gizemli'' ışıklar paniğe yol açtı
Dolar yeni haftaya yeni bir rekorla başladı