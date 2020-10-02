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  3. 02 Ekim 2020 21:31

NASA'nın 23 milyon dolarlık tuvaleti!

NASA astronotları, 23 milyon dolar değerindeki tuvaletin, gelecekte Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edecek.

NASA'nın 23 milyon dolarlık tuvaleti!
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli NASA astronotlarının, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti, gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edeceği belirtildi.

Geliştirilen tuvaletlerin, kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için tasarlandığı ifade edildi. Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları halinde, 2024 yılında yapılacak Ay görevinde kullanılabileceği bildirildi.

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