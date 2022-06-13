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NASA'nın roketi arızalandı: 40 milyon dolar çöpe gitti!

NASA'nın roketi arızalandı: 40 milyon dolar çöpe gitti!

NASA uydularını yörüngeye yerleştirmesi için fırlatılan roket, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) ait hava durumu uydularını taşıyan roket kalkıştan sonra arızalandı. 

Uyduları taşıyan uzay şirketi Astra yaptığı açıklamada , "Fırlatmada üst aşama erken kapandı ve yükleri yörüngeye teslim etmedik. Pişmanlıklarımızı NASA ve yük ekibiyle paylaştık. Tam bir veri incelemesini tamamladıktan sonra daha fazla bilgi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Tropics-1 roketi, kasırga tahminlerini iyileştirmeyi amaçlayan 40 milyon dolarlık bir ABD projesinin parçası olan iki küçük NASA uydusu taşıyordu.

Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatılan roket uzaya ulaştı, ancak üst aşamadaki motor, düşük dünya yörüngesine ulaşmak için gereken yatay hıza ulaşmadan önce kapandı.

Uçuşun video görüntüleri, planlanandan yaklaşık bir dakika önce kapandığı için motorun egzozundan bir patlama gösterdi.

Roket daha sonra canlı video akışı kesilmeden önce takla attı.

Astra, Venture sınıfı roketini yedi kez fırlattı ve dünkü arıza beşinci başarısızlık oldu.

Şubat ayında fırlatılan bir roket de kontrolden çıktı ve Dünya'ya düşerek dört küçük NASA uydusunu yok etti.

Etiketler nasa uydu roket
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