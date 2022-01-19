NASA'nın ''tehlikeli'' dediği dev göktaşı Dünya'yı teğet geçti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) ''potansiyel tehlikeli'' dediği dev göktaşı Dünya'yı teğet geçti. NASA, dev göktaşının görüntüsünü paylaştı.

Bilim dünyası 1994 PC1 olarak adlandırılan dev göktaşını konuşuyor.

New York'un sembol yapılarından birisi olan Empire State binasının iki katı büyüklüğündeki dev Göktaşı beklenildiği gibi gezegenimizi teğet geçti.

NASA'nın 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak kategorize ettiği 1994 PC1 dün TSİ 00:51'de gezegenimize en yakın konuma ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, bu esnada göktaşı ile Dünya arasındaki mesafe 1.93 milyon kilometre olarak belirlendi.

Bilim insanları Uzay boşluğunun büyüklüğü hesaba katıldığında bunu 'yakın geçiş' olarak kategorize ediyorlar.

Bilim dünyasının yakından takip ettiği bu geçiş Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) de merceğindeydi.

Göktaşının bu geçişi dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar tarafından kayıt altına alındı.

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.