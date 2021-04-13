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NASA'nın yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı

NASA'nın fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, en çok oyu alarak birinci seçildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli 32 fotoğraf arasında, en fazla oyu aldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.

Etiketler van golü NASA fotoğraf
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