Neden WordPress?

Bugün, bir web sitesi oluşturmayı düşünenlere içerik yönetim sistemi (CMS) olarak WordPress’in önerilmesinin arkasındaki geçerli ve güçlü nedenlere göz atıyoruz.

Bilindiği gibi en ünlü ve en çok kullanılan içerik yönetim sistemi; daha önce hiç web sitesi kurmamış olanların bile dakikalar içinde modern ve işlevsel bir siteye sahip olmalarını sağlayan WordPress. Tutarlılığı ve uzun ömürlü olmasıyla da tanınan platform, yaklaşık 19 yıldır varlığını sürdürmekte ve zamanla değişen trendlerle birlikte sürekli gelişmekte.

Kişisel bloglardan kurumsal web sitelerine, forumlardan e-ticaret sitelerine kadar, internetin büyük bir bölümünü kaplayan WordPress siteleri arasında; Zoom, Bloomberg, TripAdvisor, The New York Post, TED, Blender, Zillow, Etsy ve BBC America gibi tanınmış isimler yer alıyor.

İçerik yönetim sistemi kullanan web siteleri arasında WordPress %65,3 pazar payına sahip, ikinci sırada ise %6,7 ile Shopify yer alıyor (W3 Techs). Birinci ile ikinci arasında bulunan bu geniş boşluk WordPress’in neden bu kadar popüler bir web sitesi oluşturma platformu olduğunu anlamamızı gerektiriyor.

WordPress açık kaynaklı bir yazılım olduğundan, web siteniz olmasını istediğiniz kadar basit veya dilediğiniz kadar karmaşık hale getirilebilir. Kullanımı son derece kolaydır ve teknik uzmanlık gerektirmez, çoğu hosting sağlayıcısının domain ve hosting çözümlerine tek tıkla WordPress kurulumu dahildir.

ve hosting çözümlerine tek tıkla WordPress kurulumu dahildir. WordPress’in en güçlü özelliklerinden biri, muazzam derecede özelleştirilebilir olmasıdır; binlerce ücretsiz tema ve eklentiyle neredeyse istediğiniz her tür siteyi oluşturmak ve her tür bileşeni sitenize eklemek mümkündür.

WordPress’in medya yönetimi ve görüntü optimizasyon işlevleri hem web sitelerinin estetik çekiciliğine katkıda bulunacak şekilde hem de sayfa yükleme süresini artırmaya yardımcı olacak şekilde hemen hemen her sürümde yenilenmektedir.

WordPress’in gelişimine katkıda bulunan devasa topluluk sayesinde kullanıcılar forumlar aracılığıyla geliştiricilerle bağlantı kurmakta ve kolaylıkla yardım alabilmektedir. Ayrıca, karşılaşacağınız sorunları çözmenize yardımcı olacak yararlı ve ücretsiz çevrimiçi çok sayıda kaynak bulmanız mevcuttur.





Uzman Görüşü

Farklı büyüklükte ve farklı işlevlerde web siteleri için çok yönlü bir içerik yönetim platformu olan WordPress’in pazar payı WordPress’in yalnızca bir blog platformu olduğu yanılgısına meydan okuyan önemli bir kanıttır.

Web sitesi oluşturma sürecini zahmetsiz hale getiren ve herkesin birkaç tıklamayla, yalnızca birkaç dakika içinde hayalindeki web sitesini kurmasını sağlayan WordPress’in kendine özgü sunucu yapılandırmalarıyla çok daha verimli çalıştığı bilinmektedir.

WordPress’in gereksinimlerine göre optimize edilen sunucular üzerinde; hızlı ve güvenli sitelerin barındırılmasını mümkün kılan bu tür yapılandırmalar WordPress Hosting olarak bilinen barındırma çözümünün doğmasına yol açmıştır.