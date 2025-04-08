Nesilleri 12 bin yıl önce tükenmişti... Ulu Kurtlar Jurassic Park ''tekniği'' ile geri döndü

Dallas merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, nesli 12 bin yıl önce tükendiği bilinen "Dire Wolf" ( Ulu Kurt ) türünü beyaz perdenin unutulmaz yapımı Jurassic Park filmindeki klonlama tekniği ile yeniden üretmeyi başardı. Üç minik Ulu Kurt yavrusuna Romulus, Remus ve Khaleesi adları verildi.

Bilim dünyası akılalmaz bir adım attı. Klonlama üzerine çalışan Dallas merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences tarafından yaplan çalışmalar sonrasında nesilleri yaklaşık 12 bin yıl önce tükenen "Ulu Kurt" (Dire Wolf) türü yeniden hayata döndü.

Klonlanarak üretilen 3 Ulu Kurt'tan Romulus ve Remus adlı 2 erkek yavrunun 1 Ekim 2024’te, Khaleesi adlı dişi yavrunun ise 30 Ocak 2025’te dünyaya geldiği açıklandı.

Üç yavrunun da şu an Amerika'da bulunan ve çok gizli bir koruma alanında gözlem altında tutulduğu öğrenilirken Colossal Biosciences bilim insanları Ulu Kurtların tıpkı 1993 yapımı Jurassic Park filminde dinozorların fosil DNA’sıyla yeniden yaratılması gibi, antik kalıntılar üzerindeki çalışmalar ile hayata döndürüldüğünü açıkladı.

Bilim dünyası için bir dönüm noktası olan bu çalışmanın detayları da açıklandı. Colossal Biosciences'tan yapılan açıklamada 13 bin yıllık bir diş ve 72 bin yıllık bir kulak kemiğinden elde edilen antik DNA ile kurt genomunun yeniden oluşturulduğu, gri kurt genomu temel alınarak CRISPR teknolojisiyle 14 anahtar gen düzenlendiği belirtildi. Elde edilen bu genler, türün kaslı yapısını, geniş kafatasını ve açık renkli kürkünü geri getirirken embriyolar, melez köpeklerin rahmine yerleştirildi ve yavrular doğdu.

Serhan Işılay / Haber3com - Dış Haberler