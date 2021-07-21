Netflix o iddiayı doğruladı! Hem de ekstra ücret yok

Netflix son çeyrekte abone sayısının beklenenden fazla arttığını, bu artışı sürdürmek için de hizmetlerine video oyunları ekleyeceğini doğruladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sekteye uğrattığı planlarına, pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmaya başlamasıyla kaldığı yerden devam etmek isteyen Netflix 'oyun sektörüne girmenin ilk aşamalarında olduğunu' duyurdu.

Video oyunlarını tıpkı orijinal film çekimi ve animasyonlar gibi kendiler için yeni bir içerik kategorisi olarak gören Netflix, oyunlar için kullanıcılardan ek bir ücret talep edilmeyeceğinin de altını çizdi.

Daha önce Electronic Arts ve Facebook'ta yöneticilik yapmış olan Mike Verdu, Netflix'te video oyunu geliştirmekten sorumlu olacak.

Netflix, Black Mirror dizisinin 5. sezonu yerine Aralık 2018'de 'Black Mirror: Bandersnatch'i yayınlamıştı. Bu, Netflix'in ilk interaktif yapımı yayını olarak kayıtlara geçmişti.