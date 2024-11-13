Netflix'i reklamlı kullanan abone sayısı açıklandı

Netflix, reklamlı abonelik hizmetini tercih eden kullanıcı sayısının 70 milyona ulaştığını duyurdu.

Netflix’in reklamlı abonelik hizmeti, Mayıs ayında 40 milyon kullanıcıya ulaşırken, Ocak ayında bu sayı 22 milyondu. Şirket, reklam destekli planın sunulduğu ülkelerdeki yeni kayıtların yüzde 50’sinin bu planı tercih ettiğini belirtti. Netflix Reklam Başkan Yardımcısı Amy Reinhard, “Tüm ülkelerdeki üye sayılarında istikrarlı bir artış görüyoruz. Artık reklamlı planın sunulduğu ülkelerdeki yeni Netflix kayıtlarının yüzde 50’sinden fazlası reklamlı plan için yapılıyor” dedi.

Bu açıklamalar, reklamlı abonelik planının dünya genelindeki abone sayısının hızla artmaya devam edeceğine işaret ediyor.

TÜRKİYE’DE REKLAMLI PLAN HENÜZ SUNULMADI

Netflix’in reklamlı abonelik planı şu an Türkiye’de kullanılabilir değil. Şu anda Türkiye’de üç farklı paket mevcut ve bunlar reklamsız bir deneyim sunuyor. Platform, zamanla reklamlı planı yeni ülkelere sunmaya devam etse de, Türkiye için net bir tarih ve açıklama bulunmuyor.

Güncel Netflix abonelik ücretleri:

Temel Plan: 149,99 TL/ay

Standart Plan: 229,99 TL/ay

Özel Plan: 299,99 TL/ay