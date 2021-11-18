Netflix'ten bir ilk daha: İzlenme sayılarını paylaştı

Netflix'in sayıları açıklamasıyla; dünya genelinde ses getiren Squid Game dizisinin zirveye yerleştiği görüldü.

Netflix, yayın hizmetinde daha fazla şeffaflık sağlamak için görüntülenme sayılarını açıklamadı. Squid Game, ilk 28 günde 1,6 milyar saat görüntülenerek platformda şimdiye kadar en çok izlenen dizi oldu.

Netflix, hem dünya çapında hem de 90’dan fazla ülkede en popüler TV şovlarını ve filmlerini gösteren metrik web sitesi Netflix Top 10'un lansmanı sona erdi.

28 GÜNDE 1,6 MİLYAR SAAT İZLENDİ, ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yayın hizmetinin daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla görüntüleme rakamlarını ölçen yeni web sitesini yayınlamasıyla beraber Netflix’in en çok izlenen TV şovu da belli oldu. Squid Game, ilk sezonu yayınlandıktan sonra 28 gün içinde 1,6 milyar saat izlendi ve şimdiye kadar Netflix’teki en iyi 10 dizide dokuz hafta liste başı oldu. Dizi, sadece geçen hafta dünya çapında 42.790.000 saat izlendi.

ZİRVEYİ RED NOTİCE TAKİP ETTİ

Yayın hizmetinin yeni metriğine göre; Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds’ın başrollerini paylaştığı Red Notice, Netflix’te 12 Kasım’da yayına girdikten sonra dünya çapında 148,7 milyon saat izlendi.

BİR İLKE İMZA ATILMIŞ OLDU

2007’de yayına başladığından beri geleneksel olarak görüntüleme rakamlarını yayınlamayan Netflix, böylece bir ilke de imza atmış oldu.

Netflix, siteyi her salı akış hizmetindeki en iyi 10 dizi ve filmle güncelleyeceNetflix’in ölçümleri hâlâ hizmette kaç kişinin gerçekten bir şey izlediğini söylemiyor ve ilk 10’un dışında kalan filmleri veya dizileri içermiyor. Ancak Netflix tarafından şimdiye kadar benimsenen en şeffaf ölçüm.

Netflix içerik stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Pablo Perez De Rosso salı günü bir blog yazısında konuyla ilgili şu satırlara yer verdi: “Bu, birlikte çalıştığımız içerik oluşturucular ve üyelerimiz için ileriye doğru atılmış önemli bir adım. İnsanlar yayın dünyasında başarının ne anlama geldiğini anlamak istiyor ve bu listeler sektörümüzde bu soruya en net cevabı sunuyor.”

Eleştirmenlerden büyük ölçüde kötü eleştiriler alan Red Notice, Netflix’in gelmiş geçmiş en popüler filmi olabilir. Bu unvan şu anda 282 milyon saat görüntülenen 2018 Sandra Bullock gerilim filmi Bird Box’ta.