NFT üzerinden açık artırmada 5.4 milyon dolara satıldı

Tim Berners-Lee tarafından açık artırmayla satışa çıkarılan modern internetin temeli WWW, 5.4 milyon dolara satıldı.

Berners-Lee tarafından 1989 yılında üretilen 'World Wide Web' (Dünya Çapında Ağ), NFT üzerinden açık artırmayla satışa çıkarılmıştı. Yapılan açık artırma sonucunda, WWW kodu 5.4 milyon dolara satıldı.

Sotheby's Müzayede'nin bilim ve popüler kültür sorumlusu Cassandra Hatton, satışla ilgili yaptığı açıklamada "Sembolizm, tarih, yaratıcısından gelmesi gibi gerçekler, onları değerli kılan şeydir ve tam da bu nedenlerle bir şeyler toplayan birçok insan var. Onu halka açık bir foruma yerleştirdik ve değerin ne olacağına piyasanın karar vermesine izin verdik" ifadelerini kullandı.

Satışa, 1990-1991'de yazılmış yaklaşık 9.555 kod satırını temsil eden NFT'ler, kodun 30 dakikalık animasyonu, kodun dijital bir posteri ve Berners-Lee tarafından Haziran 2021'de yazılmış bir dijital mektup dahil.

Berners-Lee'nin mektubu, "Artık NFT teknolojisine sahibiz, ilk web tarayıcısının orijinal kodunun imzalı bir kopyasını çıkarmanın eğlenceli olabileceğini düşündüm" ifadeleriyle başlıyor.

Tim Berners-Lee, daha önce Guardian'a yaptığı açıklamada ise "Bu web'in değerleriyle tamamen uyumlu. Kaynak kodunu bile satmıyorum. Kendi yazdığım bir Python programıyla yaptığım, kaynak kodun duvara yapıştırılıp benim tarafımdan imzalanması halinde nasıl görüneceğini gösteren bir resmi satıyorum.”

Daha önce de, Twitter CEO'su Jack Dorsey, ilk tweet'ini NFT biçiminde 2.9 milyon dolara sattı.