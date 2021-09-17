NFT'de ''içeriden ticaret'' skandalı

NFT satışlarına aracılık eden OpenSea platformunda bir çalışanın ana sayfaya çıkacak eserleri önceden ucuza satın aldığı ortaya çıktı.

Kripto paralar 2008 finansal krizinin üzerine merkeziyetsiz bir takas aracı olarak ortaya çıkmıştı.

Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'in kaynak kodunu yazarak hayata geçirdiği teknolojinin yarattığı piyasa bugün 2 trilyon doları aştı.

Kripto para dünyası aynı zamanda kendi sanat piyasasını da yarattı. NFT olarak adlandırılan bu tokenler 2021'e damgasını vurdu. Beeple'ın NFT olarak piyasaya sürdüğü eseri 69 milyon dolara satıldı.

NFT satış platformu OpenSea'de içeriden ticaret skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Bir OpenSea çalışanının ana sayfaya çıkacağını bildiği NFT eserleri önceden satın aldığı belirlendi.

Her platformda olduğu gibi OpenSea'de de ilk sayfaya çıkarılan ürünlerin talebinde artış yaşanıyor. Açık artırma usulüyle satılan bu NFT'lerin değeri talebe oranla artış gösteriyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

OpenSea, şirket çalışanlarının kamuya açık olmayan bilgiler üzerinden kazanç sağlamasının önüne geçeceğini duyurdu. Skandalın ortaya çıkması üzerine NFT'ler dahil olmak üzere kripto para piyasalarının regüle edilmesi gerektiği bir kez daha dillendirildi.

OpenSea CEO'su David Finzer yaşanan olaydan dolayı "ciddi hayal kırıklığına uğradığını" açıkladı.