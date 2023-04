Nikon’a TIPA World Awards’tan üç ödül

Görüntüleme teknolojileri alanında dünyanın en prestijli ödül organizasyonu TIPA World Awards’tan Nikon’un üç farklı ürününe üç ayrı ödül geldi.

"Best APS-C Vlogger Camera" (En İyi APS-C Vlog Fotoğraf Makinesi) kategorisinin birincisi Nikon Z 30 olurken objektif kategorisinde ise NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S, "Best Supertelephoto Prime Lens" (En İyi Süper Telefoto Prime Objektif) ödülüne layık görüldü. NIKKOR Z 85mm f/1.2 S ise "Best Portrait Lens" (En İyi Portre Objektifi) ödülünü sahiplendi. Fotoğrafçıların ve içerik üreticilerinin özgür ve özgün içerik yaratmalarına destek olan bu üç ürün teknolojilerini ve başarılarını bu ödüllerle tescilledi.

TIPA jürisi, Z 30'u tüm sosyal medya ve dijital kanallarda canlı yayına ve anlık paylaşımlara yönelik hızla ve kolaylıkla yanıt verdiği için ödüllendirdi. Jüri NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S’ için, özellikle "yaban hayatı fotoğrafçıları için rüya gibi bir objektif" değerlendirmesinde bulundu. NIKKOR Z 85mm f/1.2 S ise, ultra yüksek maksimum diyafram açıklığı, güzel bokeh efekti ve hassas otomatik netleme gibi etkileyici özellikleri sayesinde ödüle layık görüldü.

Nikon Z 30’u TIPA'nın "Best APS-C Vlogger Camera" ödülüne götüren özellikleri...

Nikon Z 30 daha fazla yaratıcılık ve daha fazla kayıt seçeneği sağlamanın yanı sıra kompakt fotoğraf makineleri ile akıllı telefonlardan bir adım ötesini temsil eden bir çözüm sunuyor. Nikon Z 30; 30 p'de 4K video, 120 fps'ye kadar 1080p video ağır çekim seçenekleri, tamamen eklemli 3 inçlik bir ekran ve üst plakasında yerleşik bir stereo mikrofon gibi özelliklere sahip. Z 30 ile birlikte set halinde veya ayrı olarak sunulan vlog ve içerik oluşturucu aksesuarları, kullanıma hazır bir kurulumu monte etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu aksesuarlar, mevcut SmalRrig mini tripod/selfie tutacağı ile sorunsuz bir şekilde birleştirilebilen SmallRig tüylü mikrofon başlığı ve Nikon Bluetooth uzaktan kumanda birimi içeriyor. Nikon Z 30, yalnızca gövde olarak veya çeşitli set objektifleriyle birlikte satın alınabilir ve ayrıca diğer Nikon ekipmanlarına sahip olanlar için tam çerçeveli Z serisi objektiflerle (kırpma özelliğinin eşlik ettiği) kullanılabilir.

Yaban Hayatı Fotoğrafçıları için ödüllü NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S ...

Yaban hayatı fotoğrafçıları için rüya gibi bir objektif olan NIKKOR Z 600, objektifi 840 mm f/5,6'lık bir modele çeviren yerleşik bir 1,4 kat teleobjektif dönüştürücü içeriyor. Açık havada çalışmak, genellikle zorlu ışık ve hava koşulları anlamına gelir; bu nedenle yeni geliştirilen "Meso Amorphous Kaplama", bir Nikon objektiften en iyi yansıma önleyici performansı sunarken, ARNEO ve Nano Kristal Kaplamalar da gölgelenmeyi, yansımaları ve parlamayı azaltmak için üzerlerine düşeni yapıyor. AF, netleme gruplarını hareket ettirmek için dişliler yerine mıknatıslar kullanılan ve hem durağan görüntü hem de video kaydına fayda sağlayan "Silky Swift Ses Bobini Motoru" ile büyük ölçüde geliştirilmiş durumda. Bunun gibi bir objektifte titreşim azaltma oldukça önemlidir ve buradaki uyumlu fotoğraf makinesi gövdeleriyle 5,5 duraklamaya kadardır. Bir tripodun sahip olduğu yapı ve tasarım, pan yapmayı daha yumuşak ve daha duyarlı hale getiren bir denge sağlıyor.

“En iyi portre objektifi” seçilen NIKKOR Z 85mm f/1.2 S...

Ultra yüksek maksimum diyafram açıklığı, güzel bokeh efekti ve sağlam yapısı ile bu klasik odak uzaklığına sahip objektifi fotoğrafçılar için moda, düğün ve portre görüntüleri çekmeye yönelik mükemmel bir seçim haline geliyor. Tamamen geniş açıyla çekim yapılırken çarpıcı arka planlar elde edilebiliyor ve f/2 noktasındaki ışık kaynakları yumuşak ve "rüya gibi" küreler olarak işleniyor. Nikon'un birinci sınıf S-line ailesinin bir üyesi olan bu ürün, çift STM motorunun yardımıyla hem durağan görüntü hem de video çekimi için üstün optik, çalışma ve yapı kalitesi sunuyor. Otomatik öncelikli manuel netleme, AF işlevi çalışırken manuel moda kolay geçiş sağlıyor. Programlanabilir kontrol halkası ise her ruh hali ve sahne için her fotoğrafçının kendi tarzına uyacak şekilde görüntülemenin kolayca özelleştirilmesine olanak tanıyor.