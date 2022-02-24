Online Kutu Harf Projesi İle Kendi Tabelanızı Tasarlayın

Online Kutu Harf, tabela tasarımının online bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Tabela tasarla seçeneği üzerinden, 3D tasarım yapılarak tabelanın görünümüne online ortamda ulaşılabilir.

Çok özel bir şekilde oluşturulan tabela tasarla simülatörü, sistem üzerinden kullanıcıların kendi tabelalarını profesyonel bir şekilde tasarlayabilmesini mümkün kılmaktadır.

Yapay zekâ yardımı ile işlemler yapılabilmekte, tabelada yer alan harflerin yükseklikleri belirlenebilmektedir. En uygun maliyetli ürünler, kullanıcılara sunulmakta olup bu sayede düşük maliyet ile gelişmiş tasarımlara ulaşılabilmektedir. Tabela tasarla, gelişmiş bir sisteme sahiptir ve kullanıcılara birçok avantaj sunmaktadır.

Sistem Üzerinden Tabela Tasarlama

Tabela tasarlamanın online bir şekilde yapılmasını sağlayan Online Kutu Harf, çok özel bir AR-GE çalışması gerçekleştirmiştir. Sektör ile ilgili yazılım, AR-GE ve inovasyon çalışmaları yapılmış ve 2013 yılında ticari faaliyetlere başlanmıştır. Online tabela tasarlamada sistem oldukça basittir. Tabela tasarlamak isteyen kişiler, yapay zekâ ile işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlama şansı elde etmektedir.

Tabelanızı profesyonel şekilde tasarlamak istiyorsanız genel olarak şu adımları uygulamalısınız:

Tasarlamak istediğiniz tabela içeriğini yazın.

Sistemin sorduğu harf yüksekliğini seçin.

Yüksekliği girdikten sonra sistem tarafından vektörel olarak birebir ölçüler, birebir harf yüksekliği ve toplam genişlik bilgisi verilecektir.

Yapay zeki, seçtiğiniz yüksekliğe göre en uygun maliyetli ürünleri göstermektedir.

Belirtilen adımların her biri, tabela tasarla simülatörü üzerinden özgün ve gelişmiş tabelaların tasarlanmasını sağlamaktadır.

Online Kutu Harf Avantajları

Online tabela tasarlamanın birçok avantajı bulunuyor. Bu avantajlar;

Kısa sürede özgün tasarımlar oluşturursunuz.

İstediğiniz görselleri belirler, tasarımınıza 3 boyutlu şekilde ulaşırsınız.

Tabelanızın online fiyatlarını anında görürsünüz.

Montaja hazır kutu harflere erişim sağlar, tabelaların montajını kendiniz yapabilir ya da montaj talebinde bulunabilirsiniz.

Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile tasarladığınız tabelalara ulaşırsınız.

Masraf ve maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan Kutu Harf sistemi, istediğiniz tasarımlara kısa sürede ulaşmanızı sağlamaktadır.

Düşük Maliyet Gelişmiş Tasarım

İnternet temelli tabela tasarımının yapılması, maliyetin düşmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla kaliteli ürünlere hem düşük maliyetle hem de kısa sürede ulaşılabilir. Birbirinden farklı ve dikkat çeken tabela örnekleri tek portalda bulunması sayesinde özgün tabelalar tasarlayabilir, işlemlerinizi hızlı ve zahmetsiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.