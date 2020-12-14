OPPO'dan devrim! Üç katlı telefon konseptini tanıttı

OPPO henüz resmi olarak ticari bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmedi, ancak bu şirketin katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmadığı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde yandan genişleyebilir akıllı telefonu OPPO X 2021'i görücüye çıkaran Çinli şirket, şimdi ise Japon tasarım stüdyosu Nendo ile iş birliğine gitti ve yeni bir konsept telefon geliştirdi. Bu telefon, bildiğimiz katlanabilir telefonlardan ise biraz farklı.

OPPO'NUN KONSEPT TELEFONU ÜÇE KATLANIYOR

OPPO'nun slide-phone olarak bahsettiği akıllı telefon, üç katlı bir tasarıma sahip. Sadece kredi kartı boyutlarında olan telefon, üç noktadan katlanıyor. İlk açıldığında 1.5 inçlik bir bilgi ekran sunan konsept telefon, ikinci kez açıldığında fotoğraf çekmek ve oyun oynamak için yeterince iyi olduğu iddia edilen 3.15 inçlik bir ekran sunuyor. Üçüncü açılmada ise telefon tamamen açılıyor ve fazlasıyla dikey görünen 7 inçlik bir ekran boyutuna ulaşıyor. Telefon ayrıca S-Pen gibi bir kalemi de bünyesinde barındırıyor. Böylece çeşitli notlar almak mümkün hale geliyor.



OPPO ÜÇ KATLI TELEFONU NE ZAMAN ÇIKARTACAK?

OPPO'nun konsept telefonunun bu yıl içinde satışa sunulması beklenmiyor. Zira adı üzerinde bu bir konsept telefon. Çinli şirket bu akıllı telefonun daha iyi hale gelmesi için kapalı kapılar ardında çalışıyor gibi görünüyor. Fakat önümüzdeki dönemlerde böyle bir telefonun cebimize girme ihtimali oldukça yüksek.