  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Otomobil sektörünü vuran çip krizi ''cep''e de girdi

Otomobil sektörünü vuran çip krizi ''cep''e de girdi

Otomobil sektörünü vuran çip krizi ''cep''e de girdi

Apple Inc Mac ve iPad satışlarını etkileyen dünya genelindeki çip tedariğinde yaşanan sıkıntının iPhone üretimini etkilemeye başlayacağını açıkladı ve gelirlerinde daha yavaş büyüme öngördü.

Apple hisseleri, şirketin açıklamasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 1.7 düşüşle 144.24 dolara geriledi. Apple'ın piyasa değeri son üç yıl içinde iki katından fazla artarak yaklaşık 2.5 trilyon dolara ulaşmıştı.

Apple, dördüncü çeyrekte gelirinin iki haneli büyüyeceğini ancak üçüncü çeyrekte yüzde 36.4 olarak açıkladığı büyümenin altında kalacağını öngördü. Apple yöneticileri aynı zamanda şirketin yakından takip edilen hizmetler biriminde de büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

Şirket yöneticileri, çip sıkıntılarının üçüncü çeyrekte beklenen kadar kötü olmadığını açıklasa da dördüncü çeyrekte kötüleşerek iPhone üretimini etkileyeceğini vurguladı.

Apple'ın toplam hasılatı üçüncü çeyrekte iPhone satışlarından destek bularak 81.43 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi 73.30 milyar dolar olacağı yönündeydi. Apple'ın kârı analistlerin beklentilerini aşarak 21.74 milyar dolar oldu.

Etiketler apple çip çip krizi kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlıktan sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi
ŞOK market 28 Temmuz Aktüel kataloğu açıklandı
Rektör ''sapkınlık'' deyip ''hipokrat yemini''ni değiştirdi
Cumhurbaşkanlığı'nda ''mobbing'' iddiası mahkemeye taşındı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! Şeflerden sürpriz karar
Erdoğan’ın korumalarına karşı açılan davada kritik gelişme
İmamoğlu: ''Kanal İstanbul olmayacak çünkü...''
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu plajı yaktı geçti
İstanbul'da balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Karadeniz'in sevilen ismi Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı