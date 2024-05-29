Otomotiv devleri elektrikli araç üretiminde anlaşamadı

Kaynaklara göre, Alman otomotiv devi Volkswagen ile Fransız Renault arasındaki, Twingo'nun uygun fiyatlı elektrikli versiyonunu üretmeye yönelik görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Alman otomotiv devi Volkswagen ile Fransız Renault, Twingo'nun uygun fiyatlı elektrikli versiyonunu üretmek için bir süredir görüşmeler yürütüyordu. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Volkswagen uzun süredir devam eden görüşmelerden çekilme kararı aldı.

Kaynaklar, anlaşmanın onaylanmaya çok yakın olduğunu, ancak Volkswagen'in geri adım atarak kendi arabasını geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

SEKTÖRDE ÇİN'İN ELİ GÜÇLENDİ

Çinli otomobil üreticileri, son zamanlarda Avrupa'da ucuz elektrikli otomobiller satarak rakipleriyle arayı açmaya başladı. Avrupalı üreticiler ise iş birliği yaparak ucuz otomobil üretmek ve Çinlilerle rekabet etmek istiyor. Volkswagen ve Renault'nun ucuz otomobil üretme planlarının suya düşmesi, en çok Çinli rakiplerine yarayacak.

Öte yandan Renault, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli Twingo'yu geliştirmeye devam edecek. Bir Volkswagen sözcüsü ise Alman otomobil üreticisinin hala uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerini araştırdığını söyledi.