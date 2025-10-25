ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu

Cep telefonu ve tütün ürünlerinin ÖTV oranında değişiklik yapıldı. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte pek çok cep telefonu modelinde dikkat çeken indirimler bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve cep telefonlarında ÖTV oranları düzenlendi. Cep telefonlarında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen yeni oranlar belirlendi. Böylelikle, bazı cep telefonu modellerine indirim gelmesi bekleniyor.

Kararla birlikte cep telefonlarından alınan ÖTV’de matrah sınırları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre;

4.500 TL ve altındaki telefonlarda ÖTV oranı %25,

4.500 – 9.000 TL arası telefonlarda %40,

9.000 TL üzerindekilerde ise %50 olarak uygulanacak.

Önceki uygulamada bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Yeni vergi düzenlemesinden yararlanarak fiyatı düşecek modellerin listesi şöyle:

Casper VIA M40

General Mobile Era 30

Hiking A45

Infinix Hot 30i

Realme C61

Reeder S19 Max Pro S

Nubia Music

Omix X5 128 GB

Oppo A5 Pro

Poco M7 Pro

Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy A25

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Tecno Spark GO2

Vivo Y04



