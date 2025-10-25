  1. Anasayfa
ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu

Cep telefonu ve tütün ürünlerinin ÖTV oranında değişiklik yapıldı. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte pek çok cep telefonu modelinde dikkat çeken indirimler bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve cep telefonlarında ÖTV oranları düzenlendi. Cep telefonlarında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen yeni oranlar belirlendi. Böylelikle, bazı cep telefonu modellerine indirim gelmesi bekleniyor.

Kararla birlikte cep telefonlarından alınan ÖTV’de matrah sınırları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre;

4.500 TL ve altındaki telefonlarda ÖTV oranı %25,
4.500 – 9.000 TL arası telefonlarda %40,
9.000 TL üzerindekilerde ise %50 olarak uygulanacak.

Önceki uygulamada bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Yeni vergi düzenlemesinden yararlanarak fiyatı düşecek modellerin listesi şöyle:

Casper VIA M40
General Mobile Era 30
Hiking A45
Infinix Hot 30i
Realme C61
Reeder S19 Max Pro S
Nubia Music
Omix X5 128 GB
Oppo A5 Pro
Poco M7 Pro
Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy A25
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Tecno Spark GO2
Vivo Y04

 

