Paratic.com: Galeriler, Videolar ve Listeler ile Dev Bir Portal

Bu nedenle uzun uzadıya yazıların, telefon ekranlarından okunmadığı gerçeği ile de yüzleştik. Bu durum ise foto galerilere olan önemi arttırdı. Paratic.com ise bu soruna muhteşem bir çözüm getirmiş portalların başında geliyor. Foto galeriler, videolar ve listeler kategorileri ile mobil okur kitlesine hizmet veren Paratic, bu özelliği ile beğeni kazanıyor.

İlginç bilgileri, dünyanın enlerini foto galeri ile en şekliyle sunan Paratic, video postlarıyla da sektörün öne çıkan portallarından oluyor. Çeşitli sıralamaları kapsayan listeler ise mobil okurun en çok dikkatini çeken konuların başında geliyor. Kafamızı dağıtmak ve eğlenmek için gezineceğiniz bu kategorilerden eğlenceli bilgilerden ilginç konulara kadar farklılıklar görülüyor.

Paratic Hangi Konularda Galeriler Hazırlıyor?

Galeri sistemine hayran kalacağınız Paratic.com, arabalar, karikatürler, manzara-doğa ve hayvanlar olmak üzere 4 alt kategoride yayın yapıyor. Otomobil tutkunları için muhteşem galeriler olduğu gibi; doğa aşıkları kendini kaybedecek görüntüler bulabiliyor. "Biraz kafam dinlensin, keyfim yerine gelsin" diyenler ise birbirinden eğlenceli karikatürler ile tam da aradığını bulabiliyor. Hayvan sevginizi tavan yaptıracak ve onlar hakkında ilginç bilgiler edinmenizi sağlayacak nefis bir bölüm de bulunuyor.

Mobil deneyimi en yükseğe taşıyan Paratic, daha önce görülmemiş galerileri ile dikkat çekici bir hal alıyor. Konuların farklı bölümlere ayrılması ise herkesin istediği alanda gezmesi adına oldukça güzel bir seçenek olarak görülüyor. Paratic Instagram Hesabı ile de bu galeriler takip edilebiliyor.

Paratic Hangi Konularda Videolar Yayınlıyor?

Paratic videoları, aklınıza gelebilecek herhangi bir konuda olabiliyor. Arabalardan slow motion çekimlere, izlerken huzur bulacağınız görüntülerden filmlerin unutulmaz sahnelerine kadar birçok alanda videolar bulunuyor. Bu videoları ister sadece izleyebiliyor isterseniz alt kısımlarında bulunan açıklamalardan bilgiler edinebiliyorsunuz.

Reklamsız video izlemeye hasret kalanlar için de Paratic.com en iyi portallardan birisi oluyor. Video kategorisine giriş yaptığınız zaman, sizi dikkat çekici yüzlerce video bekliyor. Kısaca video postlarıyla da ilgi gören bir platform haline dönüşüyor. Videoları Paratic Facebook Hesabı ile takip etmek için: https://www.facebook.com/paratic

Paratic Hangi Konularda Listeler Hazırlıyor?

Paratic listeleri, birbirinden farklı konularda oluşturuluyor. Dünyanın en pahalılarından ve zenginlerinden oluşan listelere ek olarak; film önerileri, kitap tavsiyeleri, ilginç bilgilerin yer aldığı listeler de bulunuyor. Listeler kategorisi başlı başına bir site olarak değerlendirilebilir aslında bakarsanız. Çünkü geniş kapsamlı yayın politikası ile daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bilgiler tek bir liste altında sıralanıyor. Bu şekilde de okur deneyimi en yüksek seviyelere çıkartılıyor.