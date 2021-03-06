Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşü

Mars kâşifi Perseverance, ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Perseverance'ın, Jezero Krateri'nde yaklaşık yarım saat içinde 6.5 metre ilerlediği belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance, ilk test sürüşünü yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Jezero Krateri'ne başarılı bir iniş yapan Perseverance'ın yaklaşık yarım saat içinde 6.5 metre ilerlediği kaydedildi.

Perseverance'ın Twitter hesabından, Mars'ta gerçekleştirilen ilk test sürüşünün fotoğrafları paylaşıldı.

Bunun 'büyük bir kilometre taşı' olduğunu söyleyen NASA mühendislerinden Anais Zarifian, "İlk yolculuğumuz inanılmaz derecede iyi geçti. Bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.

NASA'dan bilim insanları, Perseverance'ın 18 Şubat'ta iniş yaptığı Jezero Krateri'ndeki sahaya bilim kurgu yazarı Octavia E. Butler'ın ismini verdiklerini duyurdu.