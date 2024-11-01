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PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı sızdı

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı sızdı
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Sony'nin Kasım ayında piyasaya çıkacağını duyurduğu PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu.

Konsol oyuncularının merakla beklediği PlayStation 5 Pro modeli için geri sayım sürerken, konsolun Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

Sony, geçtiğimiz Eylül ayında PlayStation 5 Pro'nun 7 Kasım tarihinde çıkış yapacağını duyurmuştu.

ABD fiyatı 699 dolar olan cihaz, Avrupa'da ise 799 eurodan satışa çıkacaktı.

PlayStation 5 Pro'nun Türkiye'de çıkış yapacağı satış fiyatı ise merak ediliyordu.  

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Sony'nin Türkiye'deki resmi distirübitörü Bilkom aracılığıyla satışa çıkacak olan PS5 Pro'nun fiyatı sızdırıldı.

Sosyal medyada sızdırılan bir görsele göre PS5 Pro'nun Türkiye fiyatının 49.999 TL olacağı öne sürüldü. 

Etiketler playstation 5 pro türkiye fiyatı
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