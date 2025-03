PlayStation Plus Mart 2025 oyunları açıklandı

PlayStation tutkunlarının merakla beklediği Mart 2025 oyunları listesi resmen açıklandı...

ShiftDelete.net'in haberine göre; PlayStation Plus, son olarak mart ayında kütüphanesine eklenecek yeni oyunları açıkladı. UFC 5 ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi yapımlar öne çıktığı yeni listenin. 18 Mart‘tan itibaren erişime açılacağını belirtelim.

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Shiftdelete