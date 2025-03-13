PlayStation Plus Mart 2025 oyunları açıklandı
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PlayStation tutkunlarının merakla beklediği Mart 2025 oyunları listesi resmen açıklandı...
ShiftDelete.net'in haberine göre; PlayStation Plus, son olarak mart ayında kütüphanesine eklenecek yeni oyunları açıkladı. UFC 5 ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi yapımlar öne çıktığı yeni listenin. 18 Mart‘tan itibaren erişime açılacağını belirtelim.
Arcade Paradise VR | PS VR2
Armored Core | PS4, PS5
Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5
Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5
Shiftdelete
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