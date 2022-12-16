Profesyonel Otel Web Sitesi Hangi Özellikleri Taşımalıdır?

Kaliteli işletmeler; müşterilerini özel hissettiren, ayrıcalıklı bir otel hizmeti sunmaktadır.

Bir otelin sunduğu hizmetin dünyanın her yerinden görünebilir ve ulaşılabilir olması, işletmenin dijital dünyada yer almasıyla mümkündür. İşletmelere dijital platformda erişebilmek için ilk gereken otel sitesi kurma çalışması yapmaktır. Oteller dünya vizyonu olan işletmelerdir. Bu vizyon için reklam anlayışının modern reklam anlayışına uygun olması önemlidir. Modern reklam, değişen klasik reklam anlayışından farklıdır. İşletmeler, rakip işletmelerden ön plana çıkmak için modern reklam anlayışını tercih etmektedir. Otel işletmeleri bu rekabette yer alabilmek için otel web sitesi oluşturmaktadır. Web sitesi olan işletmeler rakiplerinden birkaç adım ileride yer almaktadır. Profesyonel bir otel internet sitesi potansiyel müşterilerin tüm beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Böyle bir web siteye sahip olan otelin prestiji artmaktadır.

Profesyonel bir otel sitesi yaptırmak için ilk adım, doğru bir domain ve hosting hizmeti alınmasıdır. Bu hizmet, otelin dijital dünyada var olabilmesini ve erişimini sağlayan adres ve depolama kavramlarını ifade etmektedir. Teknoloji gün geçtikçe gelişip değişirken işletmeler de bu teknolojiye ayak uydurmalıdır. Günümüzde mobil cihazlar, bilgisayarlardan daha fazla kullanılmaktadır. İşletmeler de otel web tasarımı hizmeti alırken sitede mobil uyumlu tasarım tercih etmeleri gerekmektedir. İşletme, potansiyel müşterileri için güvenilir bir imaj oluşturmalıdır. İşletmenin otel web sayfası kullanıcıların bilgilerini güvenle paylaşabileceği nitelikte olmalıdır. Google, bu niteliğe sahip olan güvenilir web sitelerini aramalarda üst sıralarda göstermesine yardımcı olur. Tarayıcıların siteyi güvensiz olarak algılaması, işletmenin imajını zedeleyen bir durumdur. Google’ın web sitesini güvenilir olarak görmesi ve sitede kullanıcıların kişisel bilgilerini güvenle paylaşabilmesi için Ssl sertifikası alınmalıdır.

İşletmeler profesyonel web sitesi hizmetini tek seferde alabilmelidir. Üçüncü bir hizmete ihtiyaç duymadan web sitesine içerik ekleyebilmeli ve düzenleme yapabilmelidir. Sitede profesyonel yönetim paneli olması, zamanla düzenlemeler için üçüncü bir hizmete duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Kullanıcılar otel sitesini kullanırken işletme ile hızlı bir biçimde iletişim kurabilmeli, merak ettiklerini sorabilmelidir. Sitede WhatsApp entegrasyonu yer alması müşteri ile hızlı bir biçimde iletişim kurmayı sağlamaktadır. Otel işletmeleri, uygulama haricinde firma olarak kurumsal iletişim kurabilmelidir. Uygulama kullanmayı tercih etmeyen, kurumsal iletişim kurmak isteyen müşteriler için sitede kurumsal e-mail adresi olması güvenilir firma izlenimi oluşturmaktadır. Bu bakımdan otel işletmesi kurumsal e-mail hizmeti almalıdır. Sitede müşterilere kolay bir şekilde rezervasyon oluşturma imkânı sağlanmalıdır. Kullanıcı ön rezervasyon alabilme özelliği ile uygun tarihleri seçip ve diğer bilgileride doldurarak rezervasyonu oluşturabilmelidir.

Yabancı müşterilerinde web sitesini rahatlıkla kullanabilmesi için yabancı dil desteği yer almalıdır. Bu hizmetler otelin prestijini artırırken, sitenin profesyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Yukarıda bahsedilen hizmetler otel sitesi kuran firmalar tarafından otel işletmelerine profesyonel olarak sağlanmaktadır. Aynı zamanda sitede; detaylı oda tanıtım alanı, iletişim bilgileri alanı, Google Maps (Google Haritalar) alanı, hizmetler ve duyurular alanı, kurumsal bilgilerin bulunduğu alan, sosyal medya linkleri alanı, resim ve video galerisi alanı, aktiviteler alanı, haberler alanı yer almalıdır. Sitenin Google kaydı olması otele erişimi kolaylaştırmaktadır. İşletmelerin kaydının bulunduğu bu alan otel ile ilgili kullanıcıya fikir vermesi bakımından önemlidir. Bu hizmetlere sahip olmak, otel web sitesi fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak, ayrıcalıklı bir otel işletmesi olabilmek için Yetiş Yazılım ile iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak isterseniz web sitesi ziyareti için tıklayınız