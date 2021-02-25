PUBG UC Hakkında Merak Edilenler

Oyunda adrenalin dolu bir hayatta kalma mücadelesi temel alınır. İlk etapta tüm oyuncular eşit şekilde bir uçağın içinde oyuna başlarlar. Sonrasında ise seçilen silah, araç ve mühimmatlar, karakterlerin gücünü belirlemektedir.

PUBG Mobile içerisinde alışveriş yapma işlemi için UC para birimi kullanılmaktadır. PUBG Mobile UC ile oyuncuların istedikleri renk, desen, kostüm, silah ve çeşitli araçlara sahip olması sağlanmaktadır. Ancak maalesef UC bedava temin edilemez. Günümüzde pubg mobile uc satın al işleminizi gerçekleştirmek için çok sayıda site bulunmaktadır. Bu siteler arasından online e-pin satış sitesi Foxngame, sektör fiyatlarına göre daha uygun maliyetlerle PUBG UC satın almanızı sağlar. Oyuncuların bir kısmı PUBG UC hilesi ile ücretsiz satın alma gerçekleştirmeye çalışsalar da bu işlem başarı sağlamamaktadır. PUGB UC hilesi sistem tarafından fark edildiğinde bu yola başvuran oyuncular banlanırlar.

PUBG 600 UC Kaç TL?

PUBG UC fiyatları, sitelerin uyguladıkları fiyat listesine, kampanya ve indirimlere göre değişim gösterebilmektedir. foxngame.com adresi üzerinden sektördeki en uygun fiyatlarla kampanya ve indirimlerden yararlanarak, PUBG UC sahibi olabilirsiniz. Site üzerinde 600 PUBG UC fiyatları, 70 TL’den başlamaktadır.

PUBG’de UC Nedir?

Dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan PUBG hakkında çoğu oyuncu genel bir bilgiye sahip değildir. Özellikle ‘PUBG Mobile UC ne?’ sorusu birçok oyuncunun merak ettiği bir konudur. PUBG sevenler bilir, oyunda karakterinizi güçlendirmek için UC olmazsa olmazlardandır. Unknown Cash yani UC, PUGB oyun içi satın almaları sağlayan para birimidir.

Android ve IOS platformları için ücretsiz olarak geliştirilen PUBG, aksiyon ve savaş temalarının ön planda yer aldığı, hayatta kalmak için mücadele edilen bir oyundur. Eşit koşullarda başlayan oyuncular, seçtikleri silah, araç, kostüm vb. ekipmanları için belli miktarlarda UC karşılığında satın alabilirler. Karakterlerin daha özgün bir görünüme sahip olmaları sağlayan UC ile satın alma aynı zamanda daha güçlü olmalarının da önünü açmaktadır. foxngame.com oyun tutkunlarına kampanya ve indirimlerle ucuz PUBG UC satın alma imkânı sunar.

PUBG’de UC Ne İşe Yarar?

Peki, PUBG UC ne işe yarar? Oyunun daha heyecanlı olmasını sağlayan ana unsur, oyuncuların kendi bireysel tercihlerine bağlı olarak seçtikleri ekipman ve kostümlerdir. Oyuncular, kendi istekleri doğrultusunda diledikleri renk ve desenlerdeki kostüm, silah, araç vb. ekipmanları seçerek, kendi karakterlerini öne çıkartabilirler. Elbette her ekipmanın PUGB UC para birimi ile bir değeri vardır. Yani oyunda öne çıkmak ve karakterinizi güçlendirmek istiyorsanız, mutlaka UC sahibi olmanız gerekmektedir. Oyunun tadını doyasıya çıkartmak ve rekabet gücünüzü arttırmak için dijital oyun platformu Foxngame sitesi üzerinden güvenilir ödeme yöntemi ile UC satın alabilir, hayatta kalma mücadelesinde aksiyona doyabilirsiniz. Satın aldığınız ürünler sonrasında veya satın alma işlemi öncesinde 7/24 ulaşabileceğiniz canlı destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.