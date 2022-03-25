PVP Server Kiralanır mı?

Firmalar Pvp serverler ile hayatta kalma oyuncularına sunucu kiralama veya kendi özel sunucularını oluşturma seçeneği sunar. Pvp serverlerın nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl çalıştığını açıklar.

Firmalar Pvp serverler ile hayatta kalma oyuncularına sunucu kiralama veya kendi özel sunucularını oluşturma seçeneği sunar. Pvp serverlerın nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl çalıştığını açıklar.

Kendi Pvp server sunucunuzla, oyun üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Oyunu kendi zevkinize göre değiştirmek için farklı seçenekleri de kullanabilirsiniz.

Kendi sunucunuzu kiraladığınızda PvP veya PvE oynamak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Yani, oyuncuya karşı oyuncu veya "oyuncudan çevreye" şeklinde farklı modları deneyebilirsiniz. Bir sunucu kiralarsanız, yalnızca oyun sunucusu sağlayıcısının seçenekleri size sunulacaktır.

Daha az çaba gerektirir, güncellemeler için endişelenmenize gerek yoktur ve sunucunun yönetimi daha kolaydır. Özel bir sunucu ile kurulum ve yönetim daha fazla çaba gerektirir, ancak tüm ayarlar üzerinde tam kontrol sizdedir. PVP server içi Serverlar Gen sitesine bakabilirsiniz.

Kendi Pvp Server’ inizi Kiralayın

Birçok oyun sunucusu sağlayıcısı kiralık sunucuları sunar. Sağlayıcı, kurulum ve konfigürasyonu gerçekleştirir. Bir web arayüzü üzerinden bir fare tıklamasıyla bir web tarayıcısında en önemli ayarları yapabilir.

Bu, çok fazla iş tasarrufu sağlar ve bir sorun olursa, sağlayıcının ilgili destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Bir sunucusu kiralarken nelere dikkat edilmelidir: Bir sunucuyu yönetmek zaman alıcı olabilir. Rust'ın arkasındaki geliştirme stüdyosu Facepunch, yeni güncellemeler geldiğinde tüm sunucuları siler. Bu genellikle ayda bir olur. Yeni güncellemeleri almak istiyorsanız, her zaman kendi sunucunuzu temizlemeli, yani tamamen yeniden başlatmalısınız.

Kendi sunucunuzu kurarak, resmi oyun listesinde görünmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Bir oyun sunucusu sağlayıcısı alırken bazı noktaları dikkate almanız önerilir, böylece sunucularda sorun olmadan oynayabilirsiniz:

Yeterli slot: Pvp serverler ile sunucunuza slotlarla gelecek maksimum oyuncu sayısını siz belirlersiniz. 200'den fazla oyuncu önerilmez. Ortalama olarak, bir sunucuda 50 oda bulunur.

Ön ödemeli ödeme: Kendi sunucunuzu minimum vade ile kiralamak istiyorsanız peşin ödeme yapmanız gerekir.

Özel Bir Pvp Sunucusu Oluşturun

Özel bir pvp sunucusu için Linux veya Windows yüklü bir sanal sunucuya ihtiyacınız vardır.

Kendi sunucunuzu oluşturmak istiyorsanız nasıl çalıştığını adım adım öğrenmelisiniz. Ön koşul, Linux veya Windows yüklü bir sanal sunucu olmasıdır.

DDoS Koruması: İyi bir kiralık sunucu, kötü niyetli saldırılara karşı bir miktar korumaya sahiptir. Birçok sağlayıcının DDoS koruması vardır.

Mod Uyumluluğu: "Pas Oksit" gibi modlar, emilim oranlarını değiştirmenize izin verir. Farklı modları denemek istiyorsanız, lütfen ilgili sağlayıcının modları destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Modlar için ekstra depolama: sipariş verirken modlar için yeterli hafıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Modları kullanmak için ortalama 5 GB depolama alanı oluşturarak planlamalısınız.

Sunucu konumu: oyun sunucularının çoğu merkezi yerlerde bulunmaktadır. Sunucu konumuna kısa ve doğrudan bağlantı, düşük ping ve daha az gecikme sağlar. PVP server konusunda bilgi için Serverlar Gen sitesine bakabilirsiniz.

Kaynak : https://www.serverlar.gen.tr