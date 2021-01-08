Redmi Note 9T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9T adı ilk kez karşımıza çıkmıyor. Daha önce Redmi Note 9T sızıntılarda Geekbench sonuçları ile görüntülenmiş ve buna ek olarak telefonun ocak ayı içerisinde tanıtılabileceği bilgisi paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise hem Redmi hem de Xiaomi resmi kanallar aracılığıyla Redmi Note 9T lansmanının tarihini duyurmuştu. Duyuruda Note 9 serisinin yeni telefonu için bugün işaret ediliyordu. Nitekim saatler TSİ 15:00'ı gösterdiğinde Redmi Note 9T'nin tanıtımı gerçekleşti.

REDMİ NOTE 9T ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9T özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran var. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın nokta çentiğinde 13 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ekranın hemen altında ise 5G destekli MediaTek Dimensity 800U işlemcisi bulunuyor ve bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ek olarak telefonun 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh değerinde bir pil ile geldiğini belirtelim.

Redmi Note 9T'nin kameralarına geçelim. Telefonun arkasında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralardan sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev alıyor. Android işletim sistemi ile gelen telefon parmak izi okuyucusunu ise yan tarafında yer alan güç tuşunda saklıyor.

REDMİ NOTE 9T FİYATI

Redmi Note 9T fiyatı Redmi tarafından 229 euro olarak (ön siparişe özel 199 euro) açıklanmış durumda. Tabii bu fiyat telefonun 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı ile gelen versiyonu için geçerli. Daha yüksek bir depolama isteyenler için 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model 269 eurodan satışa sunulacak. Redmi Note 9T'nin Türkiye'de de satılması bekleniyor.