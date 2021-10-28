Rekora doymuyor: Shiba Inu piyasa değeri ve hacmiyle Dogecoin'i geride bıraktı

Kripta para piyasasında yer alan yatırımcılar nefeslerini tutarak Shiba Inu’nun çarpıcı yükselişini izliyor. Coinmarketcup'ta dünkü listede Dogecoin'in hemen arkasında yer alan ve 11. sırada olan Shiba Inu, bugün atağa geçerek 8. sıraya yerleşti.

Kripto para dünyasında gerilim filmi izler gibi anlar yaşanıyor. Coinmarketcup'ta yer alan sıralamaya göre, Shiba Inu'nun piyasa hacmi ve değeri Elon Musk'ın göz bebeği DOGE'u geride bıraktı. Yatırımcılar hızlı yükselişi dikkatle takip ediyor.

SHIB REKOR KIRDI

Şaka olarak piyasaya sürülen ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen Shiba Inu bilinen tüm Kripto Para birimleri düşerken sadece dün yüzde 80’e yakın prim yaptı.

Bugün içinde yaklaşık yüzde 47'ye yakın prim yapan meme coinin bir sıfır atmasına çok az zaman kaldı.

Shiba Inu yatırımcıları sayesinde son 24 saatte yaklaşık 46 trilyon adetlik işlem hacmine ulaşıldı.

Shiba Inu son 24 saatte en düşük 0.00005493 dolar, en yüksek de 0.00008845 dolar seviyesini gördü.

SHIBA INU, DOGE'U SIRASINDAN ETTİ

SHIBA böylece piyasa değeri bakımından en büyük 8. kripto para oldu. Tabii fiyatlarda yaşanan büyük oynaklık sebebiyle bu seviyede kalıp kalamayacağı henüz belirsiz. SHIBA son 1 haftada yüzde 167 değer kazanırken aylık yükselişi yüzde 680'i aştı.



Son dönemlerin popüler projesi Shiba Inu bir zamanlar yavru DOGE olarak gösteriliyordu. Şimdi ise Dogecoin'i geride bırakarak yatırımcılara "boynuz kulağı geçti" dedirtti.