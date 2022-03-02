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Rus yatırımcıların Binance'ye erişim sorunu

Rus yatırımcıların Binance'ye erişim sorunu

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken kripto para piyasasında Rus yatırımcıların Binance'ye erişim sorunu yaşadığı iddia edildi.

Rusya Ukrayna krizine ilişkin içinde ambargo adımlarının da yer aldığı haber akışının ardından Rus müşterilerin Binance üzerinden itibari para yatırma sorunu yaşayarak kripto para alamadıkları bildirildi.

Kullanıcılar, Binance’e ruble yatırmaya çalışırken kripto para platformundan Rus yerel bankalarının şu an desteklenmediğini söyleyen uyarı mesajları aldıklarını iddia ediyor.

Rus kullanıcılarının bu iddialarına karşılık Binance’in resmi sitesinde bir açıklama yapılmadı. 

Konuyla ilgili çıkan haberler arasında bir Binance Rusya yetkilisinin bu hatanın teknik bir aksaklık olduğunu bu tür bir değişiklik meydana gelirse resmi bir açıklama yapılacağını dile getirdiği kaydedildi.

Etiketler rus rus yatırımcı iddia binance
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